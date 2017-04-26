Kocaeli Kule Vinçte Rahatsızlanan Vinç Operatörü Tedavi Altına Alındı

Kule vinçte rahatsızlanan vinç operatörü tedavi altına alındı



İZMİT'te, bir okul inşaatında kule vinci kullanan vinç operatörü kolu uyuşup göğsünde ağrı oluşunca durumu telsizle şantiyeye bildirdi. Vinç operatörü güçlükle 25 metre yüksekliğindeki vinçten inerken, hastaneye kaldırıldı.



Yıkılan İzmit Cezaevi'nin bulunduğu alana yapılan okul inşaatı alanındaki 25 metre yüksekliğindeki kule vinci kullanan vinç operatörü 48 yaşındaki Hasan Küçük, kolu uyuşup göğsünde ağrı hissedince durumu telsizle şantiyeye bildirdi. Şantiye çalışanları itfaiyeyi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Hasan Küçük ağrılarına rağmen 25 metre yüksekliğindeki vinçten inmeyi başardı. 112 Acil ekibi tarafından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Küçük tedavi altına alındı.