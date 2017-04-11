Kocaeli Kedi Yavruları Bacadan Alındı
Izmit'te, bir işyerinin havalandırma bacasında bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alındı.
Izmit'te, bir işyerinin havalandırma bacasında bulunan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden alındı. İtfaiyeciler kedileri çatıdan indirerek serbest bıraktı.
İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara Sokak'ta Hüseyin Karaaslan 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi seslerini duyunca çatıya çıktı. İki yavru kedinin havalandırma bacasının etrafına örülen duvarın içerisinde bulunduğunu gören Hüseyin Karaaslan kedleri çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi çatıya çıkarak 2 yavru kediyi bulundukları yerden çıkararak aşağı indirdi. İtfaiyeciler kedileri serbest bıraktı.
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