Kocaeli Kapılar Açılınca Mağazaya Hücum Ettiler

Kapılar açılınca mağazaya hücum ettiler



İZMİT'te, bir alışveriş merkezindeki ucuzluk panayırında bazı mağazaların indirimleri izdihama yol açtı. Bir spor giyim mağazasının kapılarını açmasıyla birlikte müşteriler içeri hücum etti.



İzmit'te bulunan Outlet Center alışveriş merkezinin Ucuzluk Panayırı her yıl olduğu gibi büyük ilgi gördü. Mağazalar büyük indirimler yaparken, bazı mağazaların önünde izdiham yaşandı. Bir spor giyim mağazasının kapısını açmasıyla birlikte kapıda bulunan müşteriler içeri girdi. Vatandaşlar indirimli ürünlerden alabilmek için reyonlara yöneldi. Mağazalar iş yerlerinin de önüne ürünleri çıkarırken, vatandaşlar indirimleri ürünlerden alabilmek için alışveriş merkezini doldurdu. Vatandaşlar fiyatların çok uygun olduğunu belirtti.



HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN