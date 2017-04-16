Kocaeli Kandıra'da Yıldırımın Düştüğü Restoran Yandı

Kandıra'da yıldırımın düştüğü restoran yandı



KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde yıldırımın düştüğü restoran alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.



Bugün öğle saatlerinde, Kandıra'da aralıklarla yağmur yağışı etkili oldu. Kandıra ile tatil beldesi Kefken yolu üzeri Babaköy mevkiinde bulunan bir restoranın çatısına yıldırım düştü. Yaz aylarında açık olan restoranın çatısında başlayan yangın restoranın tamamını sardı. Kandıra'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri kullanılmaz hale geldi.