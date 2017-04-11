Kocaeli Kamyonetin Otomobile Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde kamyonet otomobile, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise başka bir otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, D-130 Karayolu Kayacık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 28 yaşındaki A. E. idaresindeki 41 GM 169 plakalı kamyonet kavşaktan geçen 27 yaşındaki A.A. idaresindeki 41 NM 525 plakalı otomobile çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak 34 yaşındaki İ.Y. idaresindeki 16 R 8552 plakalı otomobile çarptı. Kazada, A.A. hafif yaralandı. Kazanı anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.