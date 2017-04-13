Kocaeli Kaldırıma Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kaldırıma çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak takla atarken, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Darıca Tuzla Caddesi İtfaiye kavşağında meydana geldi. Mevlüt Balcı idaresindeki 81 DD 445 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak takla attı. Otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, Mevlüt Balcı ile otomobilde bulunan 16 yaşındaki Ozan Kiremitçioğlu yaralandı. 112 Acil ekibi tarafından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.