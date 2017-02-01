Kocaeli Kafeye Giren Hırsız Televizyonu Çaldı

Kafeye giren hırsız televizyonu çaldı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde gece kafeye giren hırsız televizyonu çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay saat 05.20 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Sezer Çiçek'e ait kafenin kepengini kaldırarak içeri giren hırsız bir televizyonu sökerek kepengin altından dışarıda bekleyen kişiye verdi. Hırsız bir televizyonu daha sökmeye çalışırken, başarılı olamayınca dışarı çıktı. Sabah işyerini açan Sezer Çiçek işyerine hırsız girdiğini görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek, soruşturma başlattı. Sezer Çiçek güvenlik kamerası kayıtlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, tepki gösterdi.