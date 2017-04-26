Kocaeli Işçilerin Soyunma Odasındaki Elbiselerinden Para Çalan Hırsız Yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde fabrikanın soyunma odasına girerek 7 işçinin elbisesinden 265 TL para çalan M.V. yakalandı.



Önceki gün, Başiskele'de bir fabrikada işçilerin soyunma odasındaki elbiselerinden 265 lira para çalındı. 7 işçinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri fabrikanın güvenlik kameralarını inceledi. Tel örgülerden atlayarak içeri giren hırsızın kimliği tespit edildi. Polis, M.V'yi Kartepe İlçesi'nde yakaladı. M.V'nin hırsızlık ve silahlı yağma suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu, Kocaeli, Kütahya, Bilecek, Bursa, Sakarya ve Yalova'da 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. M.V. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.