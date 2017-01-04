Kocaeli İline 252 Milyon Tl Yatırım Yapıldı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu

''Kocaeli ilinin de yapılan ve yapımı devam eden su yapıları üreticilerin, meyvecilik ve tarla tarımı yapılan alanlarında sulama yapma olanağını artıracaktır. Bölgede sulu tarımın yaygınlaştırılması demek meyvecilikte ve tarla tarımında verimin artması ve ürün çeşit ve kalitesini yükselmesi demektir. 'dedi.

''252 Milyon TL Yatırım Yapıldı''

DSİ Genel Müdürü Murat Acu

''Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli iline 2003-2016 yılları arasında günümüz fiyatlarıyla toplam 237.221.625 TL yatırım yapılmıştır. 2016 yılında yapılan harcama ile birlikte de Kocaeli iline yapılan toplam yatırım tutarı 252.025.519 TL'ye ulaşmıştır. ''dedi

''22 Ocak 2016'da 53 Milyonluk Yatırım Yapıldı''

DSİ Genel Müdürü Murat Acu

''22 Ocak 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun teşrifleriyle Kocaeli ilinde 2 adet tesisin temel atma merasimi gerçekleştirildi. Toplam maliyeti 53 Milyon TL olan tesisler ile 10,793 milyon m3 su depolanacak, 4.480 dekar tarım arazisi sulanacak, 25,44 milyon m³/yıl içmesuyu ile 364.393 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. ''dedi.

''2 Adet İçmesuyu Tesisi Tamamlanacak''

Genel Müdür Acu

2019 yılı sonuna kadar Kocaeli'nde 2 adet İçmesuyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 364.393 kişi için yılda 25,44 milyon m3 içmesuyu temin edilecektir. 'dedi.

''1 Adet Baraj, 4 Adet Gölet Tamamlanacak''

Genel Müdür Acu;

''2003 yılından bugüne kadar 1 adet Baraj ve 1 adet Gölet tamamlanmış olup, toplamda 15,483 milyon m3 su depolanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 1 adet Baraj ve 4 adet Gölet daha tamamlanacak olup, toplamda ilave 14,194 milyon m3 su depolanacaktır. 'dedi.

''25 Bin 500 Dekar Zirai Alan Sulamaya Açıldı''

Genel Müdür Acu;

2003 yılında bugüne kadar 2 adet Sulama Tesisi tamamlanmış olup, toplamda 25.520 dekar alan sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yılda 27.755.171 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 4 adet Sulama Tesisi daha tamamlanacak olup, 28.300 dekar alan daha sulamaya açılacaktır. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 29.189.893 TL zirai gelir artışı sağlanacaktır. 'dedi.

''Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor''

Kocaeli'nde taşkın önleme çalışmalarının da devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu 2003 yılından bugüne kadar 7 adet Dere ıslahı (TK+TRK) tamamlanmış olup, toplamda 5 adet meskun mahal ve 18.790 dekar alan taşkından korunmuştur. 2019 yılı sonuna kadar 3 adet Dere ıslahı (TK+TRK) daha tamamlanacak olup, toplamda 4 adet meskun mahal ve 800 dekar alan taşkınlardan korunacaktır. 'dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu;

Son olarak;

''Yapılan bütün bu çalışmalarda en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçen personellerimize ve firma çalışanlarına teşekkür ediyorum' 'dedi.