Kocaeli Iki Kamyonet Çarpıştı, Biri Apartmana, Biri Duvara Çarptı: 3 Yaralı

Iki kamyonet çarpıştı, biri apartmana, biri duvara çarptı: 3 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde iki kamyonet çarpışırken, bir kamyonet istinat duvarına, birisi ise evin bahçesine uçarak apartmana çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza,D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Hamdullah Çelik idaresindeki 11 DA 163 plakalı kamyonet yola çıkan Recep Şahvelet idaresindeki 09 JD 322 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Hamdullah Çelik idaresindeki kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarptı, diğer kamyonet ise yaklaşık 50 metre aşağıdaki Kader Apartmanı'nın bahçesine uçarak zemin kattaki daireye çarptı. Kamyonetin çarpmasıyla Yıldıray Koşday ve ailesi büyük korku yaşadı. Kazada, Recep Şehvelet ve aynı araçta bulunan Seyhan Özkaya, diğer kamyonette bulunan Muhammet Özen yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza sırasında apartmanın doğalgaz hattı ve kutusu hasar görürken, hat kesilerek gaz sızıntısı engellendi. Kamyonetin çarptığı dairenin duvarı ve penceresi hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.