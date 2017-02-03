Kocaeli İhracatta Yeni Yıla Hızlı Başladı

Türkiye'nin önemli sanayi ve liman kentlerinden Kocaeli, ocakta en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında performansını geçen yılın aynı dönemine göre en çok arttıran ikinci şehir oldu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, kentin geçen yılın ocak ayında 736 milyon 233 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı ayında yüzde 36 artarak 1 milyar 3 milyon 422 bin dolara yükseldi.



Kocaeli, bu rakamla ihracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alırken, en fazla ihracat yapan 10 il arasında da performansını en çok arttıran ikinci kent oldu.



Bu dönemde, kentten yapılan ihracatın yüzde 80'ine denk gelen 803 milyon 319 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.



Önemli otomotiv firmalarının üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında ilk sırayı da bu sektör aldı. Ocakta kentten yapılan otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 18 artarak, 408 milyon 470 bin dolara yükseldi. İkinci sıradaki kimya endüstrisinin ihracatı da yüzde 79'luk artışla 394 milyon 849 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Demir ve demir dışı metaller sektörü, 49 milyon 763 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 36 milyon 562 bin dolarla çelik, 32 milyon 569 bin dolarla elektrik-elektronik ve hizmet, 26 milyon 132 bin dolarla makine sektörleri takip etti.



İlk 10'da 8 Avrupa ülkesi



Ocakta kentten en fazla ihracat yapılan ilk 10 pazarın 8'ini aralarında Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu Avrupa ülkeleri oluşturdu. Lider pazar Birleşik Krallık'a yapılan ihracat, yüzde 4,6'lık artışla 118 milyon 484 bin dolara çıktı. Bu ülkeyi 105 milyon 768 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 102 milyon 355 bin dolarla Singapur, 74 milyon 656 bin dolarla Almanya, 61 milyon 213 bin dolarla İspanya takip etti.



Yılın ilk ayında Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın ocak ayına göre değişim oranları şöyle:





Ülke Bin ($) Bin ($) Değişim (%) Birleşik Krallık 113.246 118.484 4,6 BAE 31.090 105.768 240 Singapur 22.787 102.355 349 Almanya 69.201 74.656 7,9 İspanya 32.194 61.213 90 Slovenya 29.249 55.312 89 Fransa 39.597 49.290 24,5 Belçika 25.161 37.214 47,9 Malta 3.989 35.717 795 İtalya 36.350 34.338 -5,5