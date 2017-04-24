Kocaeli Gebze'de Berber Cinayetinde 6 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde berber Murat Balta'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Geçen yıl Aralık ayında Gebze Hacı Halil Mahallesi 1203 Sokak üzerinde berberlik yapan Murat Balta, Yılmaz L. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında Yılmaz L'yi Ankara'da yakaladı. Yılmaz L. tutuklanırken, ifadesi doğrultusunda operasyona devam edildi. Berberin öldürülmesiyle ilgili oldukları belirlenen İstanbul ve Gebze'de çok sayıda tahsilat yaptıkları belirlenen çete takibe alındı. Yapılan takip sonrası İstanbul ve Gebze'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda G.S.Ç. isimli kadın ile Y.G, S.G, B.S, R.A. ve B.B. gözaltına alındı. 6 kişinin ev iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet mermi, 2 adet tüfek, 34 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.