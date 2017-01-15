Fotoğraf Çekmek İçin Durdurduğu Otomobili 10 Metreden Aşağıya Uçtu

İzmit'te, aracını park ederek göl manzarasının fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşın aracı, demir korkulukları aşarak yaklaşık 10 metreden bir apartmanın önüne uçtu. Aracın uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

HAREKET EDEN ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Olay, İzmit Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak üzerinde meydana geldi. M.K. otomobilini durdurarak, araçtan inip göl manzarasının fotoğrafını çekmek istedi. M.K. fotoğraf çektiği sırada aracının hareket ettiğini görünce peşinden koşmaya başladı. Araç demir korkulukları aşarak 10 metre yükseklikten apartmanın zemin katının önüne uçtu. Binaya çarparak durabilen araçta hasar meydana geldi.

BİNA SAKİNLERİ DEPREM OLDUĞUNU SANDI

Aracını kontrol eden sürücü, yakınlarına ve çekiciye haber verdi. Bina sakinleri yaşanan sarsıntı ile deprem olduğunu sanırken, hasar gören araç çekici ile kaldırıldı.