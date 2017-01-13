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Kocaeli Fetö Soruşturmasında Esnaflar Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli Fetö Soruşturmasında Esnaflar Adliyeye Sevk Edildi

Fetö soruşturmasında esnaflar adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Fetö Soruşturmasında Esnaflar Adliyeye Sevk Edildi

Fetö soruşturmasında esnaflar adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 3 esnaf sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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