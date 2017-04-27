Kocaeli Evlilik Hazırlığındakiler Fuara Akın Etti

Izmit'te, evlenecek ve evini yenileyeceklerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı ilgi gördü. Fuarın açılışında gelinlik defilesi yapılırken, otomobilden eve, gelinlikten mobilyaya kadar bir çok ürünün tanıtımı yapıldı.



İzmit Uluslararası İnterteks Fuar alanında Kocaeli Ticaret Odası ve TÜYAP Anadolu Fuarları organizasyonuyla 3. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik Konut Fuarı ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı törenle açıldı. Yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesi hedeflenen fuar açılışına Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, evlenecek ve evini yenilecek çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın açılışında gelinlik defilesi yapıldı. Evlenecek ve evini yenileyecek olanlar otomobilden eve, gelinlikten mobilyaya kadar bir çok ürünün tanıldığı fuarda stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı



Fuarda evlenecek olanların ihtiyacı olan tüm ürünlerin bulunduğunu söyleyen TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "Geçen yıllara göre daha farklı bir konseptle fuarımızı yapıyoruz. Kocaeli ve çevre illerdeki konut projeleri de fuarımızda uygun fiyatlarla sizlere sunuluyor. Bunun dışında evlenecek olanların ihtiyacı olan bütün ürünler uygun fiyatlarla bulmak mümkün. Bu yıl geçtiğimiz yıllardaki ziyaretçi sayısının üzerinde ziyaretçinin olacağına kuşkumuz yok. Fuarın bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Kocaeli fuarcılık anlamında Türkiye'nin çok önemli bir bölgesi konumuna gelecek" dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu fuarın evlenecek olanlara çok iyi imkanlar sağladığını belirterek, "Fuarlar bir fırsat ürünleridir. Firmaların pazara açılması hatta dünyaya açılmaları adına fuarlar önemlidir. Yenilikleri takip etmeyi sağlayan esnaf ve tüccarların kendi marifetlerini yansıtması açısından bu tür organizasyonları destekliyoruz. Fuara özellikle evlenecek ve evini yenileyecek olan vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.