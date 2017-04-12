Kocaeli Eski Belediye Başkanını Bacağından Vurdu

Eski belediye başkanını bacağından vurdu



KOCAELİ Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan aralarında husumet bulunan Y.E. tarafından tabanca ile ateş edilerek bacağından vuruldu.



Olay, İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkında meydana geldi. Körfez Belediyesi eski Başkanı Ak Partili Yunus Pehlivan ile aralarında husumet bulunan Y.E ile otopark içerisinde tartıştı. Y.E. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Yunus Pehlivan'ın bacağına ateş etti. Sol bacağına isabet eden bir kurşunla yaralanan Yunus Pehlivan yere yığıldı. Y.E. otoparka geldiği 41 SP 145 plakalı otomobili ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar polisi ve 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yunus Pehlivan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Yunus Pehlivan tedavi altına alındı. Polis olay yerinden kaçan Y.E'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.