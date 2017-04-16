Kocaeli Eşini Oy Kullanmaya Gönderdikten Sonra Intihar Etti

Izmit'te, 57 yaşındaki Adem Koca eşini oy kullanmaya gönderdikten sonra çatı arasında kendini astı. Oyunu kullanarak evine gelen Necmiye Koca sesleri duyarak çatıya çıkarken ipi keserek eşini aşağı indirdi. Adem Koca sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Olay, İzmit Erenler Mahallesi Aşkın Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası olan Adem Koca öğle saatlerinde kendisinin sonra oy kullanmaya gideceğini belirterek, eşini oy kullanması için okula gönderdi. Adem Koca eşinin evden gitmesinin ardından çatı arasına çıktı. Adem Koca çatı arasının boyundan kısa olması nedeniyle bacaklarını kıvırarak kendini bıraktı. Oyunu kullanarak eve gelen Necmiye Koca sesleri duyarak çatıya çıktı. Eşini ipe asılı gören Necmiye Koca ipi keserek eşini aşağı indirdi. Necmiye Koca bağırarak komşularından yardım isterken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Adem Koca sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adem Koca'nın cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.