Kocaeli Eli Bahçe Korkuluklarına Saplandı

Eli bahçe korkuluklarına saplandı



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde bahçe korkuluklarına tırmanan 7 yaşındaki Burak Tekin'in eli bahçe korkuluklarına saplandı. İtfaiye ekibi demiri keserken, Burak Tekin eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.



Olay öğle saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. Bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluklara tırmanan Burak Tekin, ayağı kayınca sol eli korkulukların üzerindeki demire saplandı. Acı içerisinde kıvranan çocuğun çığlıklarını duyanlar yardıma koşarken, itfaiyeye haber verildi. Semt pazarı nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye ekibi çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Burak Tekin'in eline saplanan demir kesildi. 112 Acil ekibi Burak Tekin'i eline saplanan demirle birlikte Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burak Tekin'in eline saplanan demirin çıkarılması için operasyon yapıldı.