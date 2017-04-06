Kocaeli Düğünde Çalışacaksınız Yalanıyla Fuhuşa Sürüklediler

Düğünde çalışacaksınız yalanıyla fuhuşa sürüklediler



KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde yabancı uyruklu kadınları düğün organizasyonlarında çalışacakları yalanıyla kandırarak fuhuşa sürükleyen 4 kişi yakalandı.



Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'nde küçük yaşta çocukları para ve çeşitli hediyelerle kandırarak fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 6 kişi yakalanırken, kardeş olan 5 kişi tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri devam soruşturma kapsamında sabaha karşı 5 ayrı adrese baskın yaptı. Baskında fuhuşa aracılık ve yer temin eden M.T, A.D ve T.D. ile Moldava, Kazak ve Kırgız uyruklu kadınları düğün organizasyonlarında çalıştırmak vaadiyle getirdiği tespit edilen Moldova uyruklu R.D. isimli kadın gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 26 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.