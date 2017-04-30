Kocaeli Drift Yarışları Nefes Kesti

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yapılan Türkiye Drift Şampiyonası yarışları izleyenlerin nefeslerini kesti.



Drift Motorsporları Kulübü tarafından 2011 yılından bu yana Apex Masters Turkish Drift Series adı altında mahalli statüde düzenlenen ve geçen sezon ulusal statüye yükseltilen drift branşında sezon açılışı Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Türkiye Drift Şampiyonası ilk yarışında 18 yarış otomobili pilotu antrenman ve sıralama turlarının ardından pistte kıyasıya mücadele etti. Motor güçleri 200 ile 700 beygir arasında değişen otomobillerin yarıştığı şampiyona ilgiyle izlenildi. İzleyiciler yarışları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi.



Yarışa katılan ve ilk turda elenen Doğukan Manço, "5 sene sonra ilk defa yarıştım. Aracımı da ilk defa dün test ettim ve heyecanlı geçti. İlk yarışta geçen senenin şampiyonu ile karşılaştım. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır ama burada taktik çok önemli ve benim aracımdaki zayıflıkları bildiği için yavaş çıkış yaptı. Haliyle ben de biraz geride kaldım ama motor kırmadık, can sağlığına bir şey gelmedi ve bir sonraki maçlara bakacağız. Ben ilk turda elendim" dedi.



Yarışlar bugün kupa töreni ile son bulacak.