Kocaeli Destici Cumhuriyet, Adına Uygun Hale Getiriliyor -1

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin rejim bekçiliği yaptığını, ancak rejimin yerinde durduğunu belirterek, Cumhuriyet tam da halkın onayladığı, tam da adına uygun hale getiriliyor ama CHP'nin rejimden kastı 28 Şubat zihniyeti ise evet o rejim değişiyor dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin İzmit'te düzenlediği toplantıya katıldı. Destici toplantıda yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın çok doğru bir harekat olduğunu belirterek, Dolayısıyla PYD ve PKK'nın Fırat'ın batısına ilerleyişi durduruldu ama bu geçici bir durdurma PYD ve PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden tamamıyla çıkarılması Türkiye'nin geleceği ve o bölgedeki masum insanların da geleceği açısından çok önemlidir. Biz Fırat'ın doğusu ve batısı diye bir şeyi kabul etmiyoruz, ne batısında ne doğusunda PKK'nın varlığı asla müsaade edilmemelidir. Irak'ta da benzer gelişmeler var. Özellikle bin yıllık Türkmen şehri olan Kerkük'te Barzani ve Talabani'nin önderliğini yaptığı Irak Bölgesel Kürt yönetiminin temsilcisi olan valinin vilayet meclisinde güçlü aldırmış olduğu kararlar kabul edilebilir değildir. Bu hadiselerin yaşanacağı belliydi. Şunu beklemeyelim Kıbrıs'ta olduğu gibi Türkler öldürülünce mi, evleri basılınca mı, her türlü canlarına mallarına namuslarına kast edilince mi harekete geçeğiz Hayır o anı beklemeden bugün elimizden ne geliyorsa devlet olarak da, millet olarak da bunu yapmamız lazım. Sadece Türkmenler için değil, orada ki mazlum Araplar için de, mazlum Kürtler için de masum bütün insanlar için bunu yapmak yükümlülüğümüz var dedi.



Cuntanın zorla bir anayasayı millete kabul ettirdiğini söyleyen Destici, Türkiye bir referandum sürecine giriyor. Şimdi biz süreçte biz anayasa yani sistem değişikliği teklifini oylayacağız. Peki mevcut sistem nedir diye baktığımız zaman, mevcut sistem nasıl oluşmuş önce buna bakmak lazım. 1980'de bir darbe yaşamışız, milletin iradesine bir darbe indirilmiş ve cunta iş başına gelmiş 82 yılında zorla bir anayasa millete kabul ettirilmiş ve bu anayasanın ürünü olan bir idari sistem ile Türkiye yönetilmeye başlamış. Peki bu parlamenter bir sistem midir Baktığınız zaman hiçte öyle dünyada örneklerini gördüğümüz tam demokratik parlamenter sisteme benzemiyor. Peki yarı başkanlık mıdır, bu kadar cumhurbaşkanlığının yetkileri var say say bitmez. Bu sistem hep milli irade ile iş başına gelen hükümetlerin başında hep yukarısında bir vesayet gibi durmuş. Bu vesayetin adı dönemsel olarak cumhurbaşkanı olmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş, medya olmuş, sermaye olmuş ama mutlaka milletin seçtiklerinin başında bir vesayet her zaman bulunmuş diye konuştu.



Destici, Türkiye'de hep sistemlerin darbelerden sonra değiştiğini, anayasaların darbelerden sonra yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu



Türkiye'de ilk defa sivil siyaset yani hür seçimlerle oluşan meclisteki sağın iki büyük partisi bir araya gelmiş ve 18 maddelik bir sistem değişikliği teklifi üzerine uzlaşmış. Bu önce meclisin anayasa komisyonuna getirilmiş, burada kabul edilmiş sonra meclisin genel kuruluna getirilmiş ve kabul edilmiş 339 oyla ve 16 Nisan'da oylanmak üzere halkın tercihine sunulmuş. Anayasal bir süreç içerisinde ve meclisin kendi iradesini ortaya koymasını onaylıyoruz. CHP niye karşı çıkıyor. Söyledikleri başka, arka taraftaki başka. İki tane sebebi var karşı çıkmasının. Bir rejim bekçiliği yapıyor, yani rejim değişiyor, rejim elden gidiyor diyor. Rejimden kast ettikleri cumhuriyet rejimi ise rejim yerinde duruyor. Cumhuriyet tam da halkın onayladığı, tam da adına uygun hale getiriliyor ama CHP'nin rejimden kastı 28 Şubat zihniyeti ise evet o rejim değişiyor