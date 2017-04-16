Kocaeli'den Diyarbakır'a "Kardeşlik Parkı"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'da "Kardeşlik Parkı" yaptıracak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da 40 bin metrekarelik alanda "Kardeşlik Parkı" kurulacağı belirtilerek, park yapımı için ihalenin 9 firmanın katılımıyla yapıldığı kaydedildi.



Diyarbakır halkına hizmet edecek parkın içerisinde futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, fitness ve havuzun yer aladığı dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Vatandaşların dinlenmeleri için alanda göl kafe ve kafeterya yapılacak. Projede giriş kapısı, çevre duvarı, korkuluk, tribün, çim tepe ve köprüler yer alacak. Parkta bitkisel peyzaj, kameriyeler, banklar, çöp kutuları ve Osmanlı tipi çeşmeler bulunacak."