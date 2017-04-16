Kocaeli'den Diyarbakır'a Kardeşlik Parkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'a 40 bin metrekarelik kardeşlik parkı yapacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır'a dev bir park kazandırmaya hazırlanıyor. Kardeşlik Parkı adıyla kurulacak olan park içerisinde pek çok rekreasyon alanı bulunacak. 40 bin metrekare alanda oluşturulacak park içerisinde futbol sahasından kafeteryasına kadar her türlü uygulamanın yer alacağı park, Diyarbakır halkına hizmet edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi parkın yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 9 firma teklif verdi. En yüksek teklif 7 milyon 994 bin TL ile verilirken, en düşük teklif ise 4 milyon 825 bin TL oldu.



Proje kapsamında park içinde futbol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, spor alanı, sert zeminler ve havuz oluşturulacak. Vatandaşların dinlenmeleri için alanda göl kafe ve kafeterya yapılacak. Projede giriş kapısı, çevre duvarı, ferforje kanatlı giriş kapısı, ferforje korkuluk, tribün, çim tepe, çim tepe altı, lovabo ve köprüler yer alacak. Parkta bitkisel peyzaj, kameriyeler, banklar, çöp kutuları ve Osmanlı tip çeşmeler bulunacak. - KOCAELİ