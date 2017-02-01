Kocaeli'deki Trafik Kazası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.



D-605 Karayolu Kocakaymaz Kayıplar mevkisindeki kazada ağır yaralanan Yusuf Zeybel (28), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rasim Zeybel'in kullandığı 41 N 5515 plakalı kamyonetle çarpışmış, kazada Tuğba Zeybel (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Yusuf ve Seher Zeybel yaralanmıştı.