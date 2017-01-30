Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 eski kamu personeli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş 12 eski kamu personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'deki Fetö/pdy Soruşturması
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 eski kamu personeli, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 eski kamu personeli, adliyeye sevk edildi.