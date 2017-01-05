Kocaeli'deki Eş Cinayeti Davasında Karar

Gebze ilçesinde, boşanma davası açtığı eşi Mehtap Civelek'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen sanık, Yargıtayın bozma ilamı üzerine yeniden yargılandığı davada 20 yıl hapse mahkum edildi.



Boşanma davası açtığı eşi Mehtap Civelek'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen Volkan Civelek, Yargıtay 1. Ceza Dairesince kararın bozulmasının ardından, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandı.



Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Volkan Civelek ile avukatı Ender Kibiroğlu, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.



Katılanlardan anne Yeter Bülbül ise kızının, "Beni öldürecek, beni kurtarın" diyerek öldüğünü anlatarak, "o caniyi" affetmediğini kaydetti.



Katılan vekili avukat Vahit Kuzu da ortada haksız tahriki gerektiren bir durum olmadığını belirterek, bozma kararına karşı direnilmesini istedi.



Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasıyla kadın cinayetlerine meşruluk kazandırıldığını savunam Kuzu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğinden tahrikin derecesini, geçmişini, sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki ve duruşmadaki tutum ve davranışlarını ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak, Volkan Civelek'in 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



"Cezasını çekmesini istiyorum"



Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Bülbül, sanığın cezasını çekmesini istediğini belirterek, "İndirimini istemiyorum. Yalandan, dolandan indirime gidiyorlar. Adalet istiyorum. Çıkmasını istemiyorum. Hiçbir zaman çıkmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.



Gebze ilçesinde 19 Ocak 2013'te boşanma davası açtığı eşi Volkan Civelek tarafından silahla vurularak ilçedeki özel hastanenin önüne bırakılan Mehtap Civelek hayatını kaybetmiş, kaçmaya çalışan zanlı güvenlik görevlilerince yakalanmış, ölen kadının ailesi kızlarının organlarını bağışlama kararı almıştı.



Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, 30 Haziran 2014 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.