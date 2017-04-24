Kocaeli'deki Cinayet

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde berber Murat Balta'nın silahla öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hacı Halil Mahallesi 1203 Sokak'ta berber dükkanı işleten Murat Balta'yı, silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Y.L'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.



İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, cinayet olayına karıştıkları iddiasıyla G.S.Ç. adlı kadın ile Y.G., S.G., B.S., R.A. ve B.B. gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tabanca, 16 adet mermi, otomatik av tüfeği, kısa dipçik pompalı tüfek ve 34 adet av tüfeği kartuşu ile 9 adet kurusıkı fişek ve 3 sahte pasaport ele geçirildi.



22 Aralık'ta iş yerinde tabancayla vurulan Balta, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, Balta'yı silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.L. tutuklanmıştı.