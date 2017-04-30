Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Koruklar Beşkeş mevkisinde Kandıra'dan İzmit istikametine seyreden Yalçın Gürel yönetimindeki 34 HP 1143 plakalı pikap, karşı yönden gelen Cabbar Ertunga idaresindeki 06 Z 3878 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan pikap, Ragıp Akdeniz'in kullandığı 41 RD 832 plakalı otomobile çarparak durabildi.



Kazada Ertunga ve yanındaki Ayşegül Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Gürel ve Akdeniz ile Dürdane Akdeniz ve Sebahat Yıldırım yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Ertunga ve Yıldırım'ın cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.