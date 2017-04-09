Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı

Körfez ilçesinde, gemide yük boşaltırken dengesini kaybederek yüksekte düşerek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yarımca Atalar Mahallesi'nde yer alan limanda gemiden yük boşaltma işi yapan Ahmet Göksu (37), dengesini kaybederek 3 metre yüksekten güverteye düştü.



Yaralanan Göksu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Göksu'nun ayağında kırık olduğu öğrenildi.