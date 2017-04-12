Kocaeli'de Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
Körfez ilçesinde 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Körfez ilçesinde 86 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde oturan Bedriye Atılgan'a telefonla ulaşamayan oğlu Adnan Atılgan, eve geldiğinde annesini yatakta hareketsiz halde buldu.
Atılgan'ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Atılgan'ın cenazesi, Körfez Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.