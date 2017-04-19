Kocaeli'de Yangın

TEM Otoyolunun Körfez ilçesi geçişinde lastikleri yanan tırda hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikametine seyreden Niyazi İp idaresindeki bordür yüklü 34 SPV 61 plakalı tırın dorse lastikleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.



Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Söndürme çalışması sırasında otoyolun Ankara istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.