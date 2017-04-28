Kocaeli'de Trafik Kazası: 22 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cihan Sözer'in kullandığı 41 J 0321 plakalı yolcu midibüsü, Kocatepe Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Freninin patladığı belirtilen midibüs yoldan çıkarak boş arazide bir süre ilerledi.



Arazideki tümseklerde yavaşlayan midibüs, sürücünün gayretleriyle önündeki bir eve çarpmak üzereyken durdu.



Kazada, bir bebek ile 4 çocuğun da aralarında bulunduğu 22 kişi, midibüsün içinde savrulmaları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.