Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kandıra ilçesinde, bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sadettin A. yönetimindeki 68 KH 167 plakalı kamyonet, Kandıra ışıklar mevkisinden Kaynarca istikametine dönmek isterken şarampole devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Ö, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.