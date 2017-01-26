Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

İzmit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolunda Kandıra yönüne seyreden Muhammet Fuat Balcı idaresindeki 77 AG 744 plakalı jip, Palazoğlu mevkisinde karşı yönden gelen Tacettin Yaşar yönetimindeki 14 NB 355 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada araçta sıkışan sürücü Yaşar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.



Kandıra yolunda meydana gelen diğer kazada ise İzmit istikametine seyreden Şükrü Yaşar'ın kullandığı 41 KC 207 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Sabahattin Keskin idaresindeki 54 UF 276 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan otomobilin sürücüsü, olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.



Meydana gelen trafik kazaları nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda ulaşım bir müddet kontrollü olarak verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyşe karayolları ve belediye ekipleri, yolda tuzlama çalışması başlattı.