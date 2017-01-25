Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, panelvan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı'ndan ilçe merkezine gitmekte olan Kadir Bilek idaresindeki 41 AE 864 plakalı panelvan tipi araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kaldırıma çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, mezarlığa devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan sürücü ve yanındaki Kadir Angın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



Yaralılar, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Sarıcalar Köy Mezarlığında bazı mezarlarda hasar oluştu.



Kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle otoparka götürüldü.