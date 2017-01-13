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Kocaeli'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hafif yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi hafif yaralandı.

İbrahim Ağa Caddesi'nde G.A. idaresindeki 41 P 5625 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Hafif yaralanan 11 kişi, kaza yerine gelen ambulanslarla Gebze Fatih Devlet ile Darıca Farabi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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