Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkarak önce tıra sonra da duvara çarpan panelvan aracın sürücüsü yaralandı.



Kaza gece saatlerinde Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köseköy Çuhane Caddesi'nde seyir halinde olan Umut A. idaresindeki 25 LY 801 plakalı panelvan tipi araç, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Muharrem S. idaresindeki 34 DE 2318 çekici plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan araç, yol kenarında bulunan duvara çarparak durabilirken sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yarı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Alkollü olduğu iddia edilen yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekiciyle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ