Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muzaffer G. idaresindeki 34 SA 6821 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde Veysel G. yönetimindeki 34 AH 0971 plakalı otomobille çarpıştı.
Araç içinde sıkışan Muzaffer G, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Muzaffer G, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.