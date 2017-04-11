Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-130 karayolundan Gölcük istikametine doğru seyreden Yener Doğancan idaresindeki 34 JY 5345 plakalı otomobil, Yuvacık sapağı mevkisinde Mahmut Sümbül'ün kullandığı kamyona çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, kamyon ile beton bariyerler arasında sıkışan Yener Doğancan'ı sıkıştığı yerden çıkararak ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırdı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle D-130 karayolunun Gölcük istikameti yönünde trafik bir müddet kontrollü olarak verildi.



Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.