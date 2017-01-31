Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-605 karayolu Kocakaymaz Kayıplar mevkisinde Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rasim Zeybel'in kullandığı 41 N 5515 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada, Tuğba Zeybel (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Yusuf ve Seher Zeybel yaralandı.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-605 karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.