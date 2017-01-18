Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.



D-100 karayolunun Ankara yönünde halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. ile otomobil sürücüsü Tacettin Yıldız (40), yol verme meselesi nedeniyle trafikte tartıştı.



Daha sonra Yıldız, Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesi durağında yolcu almak için duran halk otobüsünün yanına gitmek için aracından indi.



Bu sırada önce duraktan çıkmakta olan Mevlüt K. idaresindeki halk otobüsü ardından da Nihat V. yönetimindeki 41 P 3876 plakalı servis midibüsü Yıldız'a çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.