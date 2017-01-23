Kocaeli'de Tır Hırsızlığı

Gebze ilçesinde tır çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'ndeki Marmara Nakliyeciler Garajı'nda park halinde olan bir tır çalındığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Çalınan tırı bulmak için harekete geçen ekipler, söz konusu tırı TEM Otoyolu Ankara istikametinde Gebze gişeleri mevkisinde durdurdu.



Durdurulan tırda yakalanan Bedrettin G. (24), Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin buradaki ifadesinde, tırı Erzurum'a götürerek orada parçalara ayıracağını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bedrettin G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.