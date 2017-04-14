Kocaeli'de Terör Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişi ile bölücü terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de Terör Zanlıları Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişi ile bölücü terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bylock kulllandıkları iddiasıyla TÜBİTAK çalışanı 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler ayrıca Gebze'de düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü PKK'ya elaman sağladığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi ile terör örgütüne elaman sağladığı iddia edilen 1 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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