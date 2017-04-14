Kocaeli'de Terör Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde PKK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı ve kırsal kesime eleman gönderdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı ve kırsal kesime eleman gönderdiği iddia edilen Ş.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Gebze ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.