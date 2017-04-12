Kocaeli'de Terör Operasyonu

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez, Gebze ve Darıca ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.



Terör örgütünün kırsal alanıyla irtibatlı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler C.T, Ş.D, İ.S, D.A. ve A.H'yi yakaladı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.