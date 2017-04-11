Kocaeli'de Tem Otoyolunda Kaza: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM otoyolunda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine doğru giden Hasan Alemdar idaresindeki 54 MYK 343 dorse plakalı tel demir yüklü tır, TEM otoyolu Hereke Tüneli çıkışında aynı istikamette gitmekte olan Doğan Güdük'ün kullandığı 34 GB 9342 dorse plakalı tıra arkadan çarptı.



Kazada yaralanan tır sürücüsü Hasan Alemdar, olay yerinde sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambülansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre ulaşıma kapatılan TEM otoyolunun Ankara istikameti, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.