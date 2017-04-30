Kocaeli'de Talaş Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametinde Ömer Konuş'un idaresindeki 41 YM 563 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Belediye ekipleri tarafından da tırın kaldırılmasının ardından yola dökülen talaşlar temizlendi.