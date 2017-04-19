Kocaeli'de Şüpheli Ölüm

Darıca ilçesinde bahçıvanlık yapan bir kişi bahçede ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Kazım Karataş'ın (65) akşam eve dönmemesi üzerine eşi çalıştığı eve gitti.



Karataş'ı, bahçede yerde hareketsiz olarak yatarken bulan eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karataş'ın öldüğü belirlendi.



Yaşlı adamın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.