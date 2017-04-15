Kocaeli'de Şüpheli Ölüm

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi viyadük altında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi'ndeki Gaziler Viyadüğü'nün altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Berke B. (17) olduğu anlaşılan kişinin öldüğü tespit edildi.



Berke B'nin cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.