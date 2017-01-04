Kocaeli'de Silahlı Yaralama

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Gebze'de silahla yaralama

Olay yerinden görüntüler

Güvenlik kamerası görüntüleri - Gebze ilçesinde yol verme kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yol verme kavgasında bir kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi 1181. Sokak'ta otomobili ile seyreden Murat K. (42) ile Hamit Gökhan G. (31) yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hamit Gökhan G.'yi iş yerine kadar takip eden Murat K, telefonla amcasının çocuklarını çağırdı. Murat K, olay yerine gelen akrabaları Fuat K, Selami K. ve Osman K. ile Hamit Gökhan G. ve yanında bulunan Serhat Süleyman T. arasında tartışma yaşandı.



Kavganın büyümesi üzerine Murat K, Hamit Gökhan G.'yi tabancayla sağ ayağından vurdu. Serhat Süleyman T. ise başına sopayla aldığı darbe nedeniyle yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambülans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti.



Polis, zanlılar Murat K, Fuat K, Selami K. ve Osman K'yı gözaltına aldı.



Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, ayağından yaralanan Hamit Gökhan G'nin bir süre yürüdükten sonra yere yığıldığı ve çevredekilerden yardım istediği görülüyor.